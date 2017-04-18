Борис Джонсон: Асад — монстр, которого нужно обезглавить
Лондон, 18 апреля, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент Сирии Башар Асад подобен «монстру», которого нужно «обезглавить», 18 апреля сообщает Associated Press.
«Учитывая тот факт, что Асад является монстром, таким же, как Каддафи и Саддам Хусейн, согласны ли вы с утверждением, что необходимо внести разграничение между наказанием Асада за применение химического оружия и его свержением, после которого установится режим радикального ислама?» — задал вопрос глава оборонного комитета палаты общин парламента Великобритании Джулиан Льюис.
«Я должен сказать, что я полностью согласен с мудростью этого замечания», — заявил Джонсон.
«В момент обезглавливания монстра главная задача будет заключаться в организации политического процесса, который сохранит государственные институты Сирии», — добавил Джонсон.
Напомним, ранее США возложили ответственность за химическую атаку в провинции Идлиб, якобы совершенную правительственными войсками САР, на президента Асада. 7 апреля вооруженные силы США проявили акт агрессии против Сирии, атаковав военную базу «Шайрат».
В МИД РФ подчеркнули, что ракетные удары США по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат» привели к усилению позиций террористов в Сирии.