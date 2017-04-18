Лондон, 18 апреля, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент Сирии Башар Асад подобен «монстру», которого нужно «обезглавить», 18 апреля сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джонсон-обезглавливатель уже однажды решил было приехать в Москву

«Учитывая тот факт, что Асад является монстром, таким же, как Каддафи и Саддам Хусейн, согласны ли вы с утверждением, что необходимо внести разграничение между наказанием Асада за применение химического оружия и его свержением, после которого установится режим радикального ислама?» — задал вопрос глава оборонного комитета палаты общин парламента Великобритании Джулиан Льюис.

«Я должен сказать, что я полностью согласен с мудростью этого замечания», — заявил Джонсон.

«В момент обезглавливания монстра главная задача будет заключаться в организации политического процесса, который сохранит государственные институты Сирии», — добавил Джонсон.

Напомним, ранее США возложили ответственность за химическую атаку в провинции Идлиб, якобы совершенную правительственными войсками САР, на президента Асада. 7 апреля вооруженные силы США проявили акт агрессии против Сирии, атаковав военную базу «Шайрат».

В МИД РФ подчеркнули, что ракетные удары США по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат» привели к усилению позиций террористов в Сирии.