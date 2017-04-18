Челябинск, 18 апреля, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Органы социальной защиты города Челябинска в 2017 году выстраивают социальную политику, направленную на сокращение банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совместно с НКО. Об этом сообщила председатель комитета социальной политики администрации города Челябинска Лариса Мошкова на заседании комиссии по социальной политике Челябинской городской думы.

Лариса Мошкова заявила, что в настоящее время в банке данных Челябинской области находится 2600 детей-сирот. Чиновница отметила, что поставлена задача губернатором Челябинской области Борисом Дубровским перед органами социальной защиты на 2017 год — сократить банк данных на 1500 детей-сирот, а большая часть в этом банке данных — это дети, проживающие в Челябинске, их 802 человека.

«Задача органов социальной защиты не просто определить ребенка в семью, мы понимаем, для того чтобы создать все условия ребенку для нахождения в этой семье, конечно же, должна быть достойная семья и достойные родители. Поэтому перед нами стоит большая задача по сопровождению созданных замещающих семей и, конечно же, под особый контроль мы берем потенциальных усыновителей и потенциальных опекунов, которые желают принять на воспитание детей в свои семьи», — сообщила Лариса Мошкова.

Основная задача, как заявила председатель комитета по социальной политике — сохранить ребенка в родной семье, а также вернуть ребёнка из сиротского учреждения в биологическую семью.

Вместе с тем, соцслужбы Челябинска занимаются сопровождением приемных семей. Патронирование семей осуществляют органы опеки, комитет социальной защиты города, Кризисный центр в Челябинске, а также челябинские сиротские учреждения — центры для детей сирот и детей оставшихся без попечения (ранее — детские дома). Патронаж детей осуществляется до 23 лет.

Лариса Мошкова пояснила, чтобы в настоящее время взять ребенка-сироту в семью, потенциальные родители должны пройти школу приемного родителя, которых две в Челябинске — в Кризисном центре и в Детском доме №6 (Центр «Надежда» в Советском районе). Помимо работы органов соцслужб, в деятельности по просвещению и сопровождению родителей занимаются НКО.

«Кроме того, что мы сопровождаем органами социальной защиты, у нас очень тесные отношения с социально-ориентированными некоммерческими организациями (НКО — прим. ИА REGNUM ), в рамках соглашений о сотрудничестве. Это и ООО «Челбизнес», которое помогает нам проводить различные мероприятия для замещающих семей. Это также и благотворительный фонд «Катрен», сайт 74.ru, который тоже активно сотрудничает с нами по таким направлениям как приемные семьи», — пояснила Лариса Мошкова.

Отметим, в настоящее время в Челябинске проживают 3400 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Из них 75% находятся под опекой, 424 ребенка воспитываются в приемных семьях.

В 2016 году 758 детей были устроены в семьи, большая часть была оформлена под опеку, 77 детей были усыновлены, 135 были оформлены в приемную семью и 136 детей было возвращено биологическим родителям.

В 2015 году из приемных семей в детские дома Челябинской области были возвращены более 100 детей сирот.

Добавим, на текущий момент на детей в Челябинске существует очередь из 898 потенциальных родителей. Из них 286 желают взять ребенка возрастом до года, при этом в детских домах в основном дети-сироты возрастом старше 10 лет.