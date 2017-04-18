Париж, 18 апреля, 2017, 20:51 — ИА Регнум.



Remi Jouan Франсуа Фийон

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал французов голосовать на выборах президента за кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона. Соответствующее видеообращение Саркози опубликовал сегодня, 18 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

В своем видеообращении Саркози утверждает, что у Фийона есть богатый политический опыт, воля и проект, который позволит Франции справиться с последствиями пяти последних «катастрофических лет», а также не допустит шараханий страны в крайности, будь то крайне левые или крайне правые партии.

«Я пять лет работал с Фийоном, он был моим премьер-министром, и я знаю, что мы можем ему доверять», — напоминает Саркози.

Нынешние выборы, как впрочем и любые выборы, будут иметь глубокие последствия для каждого гражданина, напоминает Саркози. В связи с этим он призывает голосовать именно за Фийона.

«В следующее воскресенье я призываю вас поддержать Франсуа Фийона», — говорит Саркози.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.