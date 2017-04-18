Лондон, 18 апреля, 2017, 20:42 — ИА Регнум. «Лидер Великобритании объясняет это решение необходимостью государства почувствовать себя сильным, стабильным и безопасным для того, чтобы успешно справиться со всеми трудностями, ожидающими Британию на пути оформления выхода из Евросоюза», — пишет The Independent.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

По сведениям издания, «накануне Страстной недели, на период которой политики взяли перерыв в своей деятельности, Консервативная партия опережала Лейбористскую на 21 пункт в соцопросах населения (за первых готовы были отдать голоса 46% избирателей, за вторых — 25%). Это говорит о том, что Мэй выбрала удачный момент для укрепления позиций тори в парламенте. В логике премьеру не откажешь: формально ныне действующие составы парламента и правительства страны можно считать проигравшими референдум по Брекситу. Руководитель правительства, потерпевшего поражение (Дэвид Кэмерон — прим. ИА REGNUM ), уже ушел в отставку, пора сменить и собственно кабинет, назначив новый, тот, что выступает за выход из ЕС и будет достойно решать стоящие на этом пути перед ним нелегкие задачи».

Реакция Джереми Корбина, поддержавшего проведение досрочных выборов, аналитиков издания несколько озадачила, поскольку лидер лейбористов не может не знать, что в настоящее время электоральный расклад явно не в пользу его партии и за оставшиеся почти два месяца кардинально исправить его нельзя.

В нынешнем составе парламента у тори есть абсолютное большинство (330 из 650 мест), но, по мнению аналитиков, «для проведения рассоединения с ЕС требуется более глобальная пропорция в пользу консерваторов. Это даст Мэй больше уверенности в переговорах с Брюсселем и обеспечит ее позиции бо́льшую жесткость».