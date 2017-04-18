Москва, 18 апреля, 2017, 20:36 — ИА Регнум.

Восемь российских вузов, которые выиграли конкурс «опорных университетов», будут получать ежегодные субсидии от государства. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Борис Иогансон. Рабфак идет (Вузовцы). 1928

Сообщается, что завершился второй этап конкурса программы, которая предполагает объединение региональных вузов в многопрофильные «опорные университеты».

Минобрнауки рассмотрело 80 заявок на участие в конкурсе. Экспертный совет при министерстве назвал 22 вуза, которые разделены на две группы. В первую группу попали восемь учебных заведений, которые получат софинансирование программы развития на федеральном и на региональном уровнях.

Речь идет о Владимирском государственном университете имени Столетовых, Мурманском арктическом университете, Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева, Новосибирском государственном техническом университете, Сибирском государственном медицинском университете Минздрава России, Тульском государственном университете, Череповецком государственном университете, Ярославском государственном университете имени Демидова.

При этом в Минобрнауки отметили, что финансирование будет связано с тем, как эти восемь вузов будут реализовывать программы развития, которые утверждены в экспертном совете при министерстве.

Исполнение программ развития будет контролироваться ежегодно.

Известно, что в 2017 году сумма субсидий составит 100 млн рублей на один вуз.