Нью-Дели, 18 апреля, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Южнокорейская компания LG может превратить Индию в крупный центр по экспорту своей продукции, 18 апреля сообщает The Economic Times.

Айтен Юран Индия

«Индия становится все более конкурентоспособной с экономической точки зрения… прозрачный режим налогообложения, наряду со стабильной политической ситуацией будут способствовать созданию более крупного производственного центра», — заявил управляющий директор LG Electronics India Ки Ван Ким.

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По словам Ки Ван Кима, LG может увеличить производственные мощности в Индии в случае необходимости.

Напомним, компания LG присутствует на индийском рынке на протяжении 20 лет. LG имеет два завода по производству бытовой техники в Индии. Продукция этих заводов экспортируется на Ближний Восток и в страны, расположенные на восточном побережье Африки.

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Около 10% продукции компании LG Electronics India предназначено для экспорта.