Чебоксары, 18 апреля, 2017, 20:27 — ИА Регнум. По данным Чувашстата, индекс промышленного производства в январе-марте 2017 года к январю — марту 2016 года составил 100,3%, в марте по сравнению с мартом 2016 года — 97,2%, по сравнению с февралем 2017 года — 116,5%.

Рост

Положительная динамика в первом квартале в промпроизводстве сложилась благодаря водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов (+28,5%) и электроэнергетике, где рост составил 10,9%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 22,3%. Индекс в обрабатывающих производствах упал на 2%.

В обрабатывающих производствах самый большой рост в первом квартале произошёл в производстве текстильных изделий (+32,1%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+28,1%), производстве машин и оборудования (+18,5%). Наибольшее падение — в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (-46,6%).