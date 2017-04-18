Екатеринбург, 18 апреля, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Следствие не доверяет документам о том, что бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич проходит медицинское обследование в Великобритании. Об этом заявил его адвокат Игорь Трунов.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

По словам защитника, следователь прислал постановление, из которого следует, что неявка Юревича в Екатеринбург на допрос произошла не по уважительной причине. Отметим, ранее Михаил Юревич перелетел из Израиля в Великобританию. Видимо, в СКР посчитали, что и в Екатеринбург ему ничего не могло помешать приехать.

Защита уже заявила о том, что обжалует решение следователя. Отметим, если Юревич не явится на допрос, его объявят в международный розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие вменяет экс-губернатору получение взяток от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, который сейчас находится в колонии. Общая сумма взяток составила 26 млн рублей. Также ему инкриминируют подстрекательство к клевете.

В Екатеринбурге на допрос Юревича ждали 10 апреля, но он не явился. Его адвокат предоставил следствию документы о том, что он находится на медицинском обследовании у онкогематолога в Великобритании.