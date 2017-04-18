Луганск, 18 апреля, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Украина 18 апреля в очередной раз сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии разграничения в районе поселка Станица Луганская, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

СВ ДНР Донбасс. 2017

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко очередную неудачу комментирует так: «Сегодня в ходе очередной попытки разведения сил и средств ЛНР продемонстрировала готовность к отводу, выпустив ракету белого цвета, но реакции с украинской стороны так и не последовало. Таким образом, украинское командование сорвало разведение сил и средств».

При этом представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сегодня впервые активно участвовали в очередной попытке создать безопасный для жизни участок у Станицы Луганской. Об этом на брифинге в Луганске рассказал уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего. «Предыдущие несколько попыток у нас сопровождались отсутствием взаимодействия с ОБСЕ, — сказал он. — Сегодня ситуация несколько изменилась… СММ ОБСЕ нам реально оказывали и моральную поддержку, и чисто технически помогали сориентироваться, как развивается ситуация на той стороне, оценили нашу готовность к разведению сил и средств».

По словам Дейнего, представители ОБСЕ зафиксировали невыполнение украинской стороной условий реализации рамочного соглашения по разведению сил и средств у поселка Станица Луганская. Владислав Дейнего подчеркнул, что ЛНР не намерена отводить боевые подразделения и вооружение от линии фронта в одностороннем порядке.

Попытки создать хотя бы несколько безопасных прифронтовых зон на территории Донбасса продолжаются почти полгода. Представители ЛНР и ДНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у города Золотое и поселка Станица Луганская (ЛНР), а также у села Петровское (ДНР). К сегодняшнему дню это удалось сделать, да и то после нескольких неудачных попыток, только в районе Золотого и Петровского. Там боевые подразделения на участках линии разграничения (фронта) длиной в два километра отведены на такое же расстояние вглубь территорий.