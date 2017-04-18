Вашингтон, 18 апреля, 2017, 20:10 — ИА Регнум.



Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна продолжает работать над предупреждением инцидентов в воздухе с Воздушно-космическими силами России в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. Такое заявление глава Пентагона сделал журналистам сегодня, 18 апреля, на борту самолета по пути в Саудовскую Аравию.

«Мы продолжаем работать по бесконфликтным полётам с Россией для поддержания безопасности полётов, чтобы избегать любых недоразумений или случайных столкновений самолётов друг с другом», — сказал Мэттис.

Он подчеркнул, что США продолжают прикладывать усилия для «деконфликтизации», при этом добавив, что американские военные никак не координируют свои атаки в Сирии с российской стороной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия вышла из меморандума о безопасности полетов в Сирии после того, как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

Власти США без каких-либо доказательств заявили, что сирийские правительственные силы якобы совершили химическую атаку на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб. После этого был нанесен ракетный удар по авиабазе «Шайрат».

Российские власти заявилил, что меморандум может быть возобновлен, если США докажут, что намерены бороться с терроризмомо в Сирии.