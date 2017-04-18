Москва, 18 апреля, 2017, 20:04 — ИА Регнум.



Mil.ru Тревога

В Московской области проходит внезапная проверка соединения ПВО Москвы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Задействованные в учениях подразделения и части ПВО совершили марш и заступили на боевое дежурство в указанных командованием районах.

В учениях принимают участие расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», боевая техника радиотехнических войск.

В ходе передислокации личный состав подразделений отработал противодействие нападениям диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Условный противник будет производить нападение, применяя мобильные постановщики помех.

В учениях задействовано более тысячи человек личного состава, а также более сотни единиц вооружения и техники.