Великий Новгород, 18 апреля, 2017, 20:01 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти должны создать эффективный механизм защиты прав потребителей. Такое заявление Путин сделал сегодня, 18 апреля, на заседании Государственного совета по защите прав потребителей.

«Люди ежедневно покупают продукты, товары, пользуются разными услугами и рассчитывают на их высокое качество, на честность, порядочность производителей и продавцов, на то, что у государства должны быть действенные механизмы защиты от всяких мошеннических схем и поддело», — сказал Путин.

Он подчеркнул, чтоглавная цель защиты прав потребителей — это сохранение материального и морального благополучия людей и их здоровья.

Путин отметил, что задачу защиты прав потребителей невозможно решить раз и навсегда, но правительство должно научиться прогнозировать будущие риски и своевременно на них реагировать.

Защита прав потребителей требует проведения широкой просветитель кой работы, сказал президент.

Не последнюю роль тут играет реклама, которая как лавина обрушивается на головы потребителей и не всегда является достоверной, напомнил Путин. При этом не всегда присутствует полная информация о продавцах, исполнителях, компаниях, осуществляющих сбор заказов и их доставку.