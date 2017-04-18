Вашингтон, 18 апреля, 2017, 19:47 — ИА Регнум.



Pixabay.com Астероид

Астероид 2014 JO25, открытый астрономами три года назад, приближается к Земле, сообщает NASA.

По информации аэрокосмического агентства США, на минимальное расстояние к Земле астероид 2014 JO25 приблизится в ночь с 19 на 20 апреля. Это расстояние составит почти 1,8 млн километров.

По расчетам астрономов, в следующий раз это космическое тело приблизится к Земле на столь же близкую дистанцию не ранее чем через 500 лет.

Сообщается, что диаметр астероида равен 650 метрам. Его поверхность хорошо отражает свет звезд и Солнца, поэтому астероид 2014 JO25 будет виден даже через слабые телескопы.

Стоит отметить, что челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года, в диаметре был равен 17 метрам, при этом его масса составляла 10 тысяч тонн.