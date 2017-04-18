Ташкент, 18 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. С 1991 года в Узбекистане в рамках работы по приватизации и разгосударствлению в частную собственность перешло свыше 30 тысяч государственных объектов, в том числе 6,5 тысячи крупных и средних предприятий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные приводятся в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по повышению эффективности работы с приватизированными предприятиями», обнародованного 18 апреля.

Узбекская ССР. На золотошвейной фабрике имени 40-летия Октября. 1967

«В результате в настоящее время на негосударственный сектор приходится более 81% валового внутреннего продукта, 94% промышленного производства и более 82% всего занятого населения», — говорится в документе.

Вместе с тем, как показывает проведенный критический анализ, приватизация ряда предприятий не дала ожидаемого эффекта.

«В частности, ознакомление с ходом социально-экономического развития в регионах республики показывает, что собственники приватизированных предприятий серьезно не занимаются эффективным использованием производственных мощностей и долгосрочным развитием предприятий, восстановлением профильных производств и внедрением современных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции», — подчеркивается в постановлении.

В качестве примера приводится ряд приватизированных предприятий: заводы «Реле и автоматика», «Алгоритм» в Ташкенте, завод «Красный двигатель» и Лифтостроительный завод в Самарканде, Гиждуванская прядильная фабрика, птицефабрика в Ургенчском районе Хорезмской области, «Кирпичный завод №16» в Термезе и многие другие объекты.

В постановлении президента Узбекистана отмечается, что по результатам инвентаризации выявлено более двух тысяч низкорентабельных и убыточных маломощных хозяйствующих субъектов, созданных на базе ранее приватизированных предприятий. В их числе — более тысячи бездействующих и фактически пустующих объектов, неэффективно используемых земельных участков и производственных помещений.

В документе также подчеркивается, что государственные органы слабо занимаются изучением фактического положения дел приватизированных предприятий, мониторингом их производственной деятельности и финансово-экономического состояния, анализом имеющихся проблем и выявлением их причин, оказанием им практического содействия в обеспечении кредитными средствами и материальными ресурсами, восстановлении инженерно-производственной инфраструктуры, нахождении внутренних и внешних рынков сбыта.

«Данная ситуация требует кардинального пересмотра подходов, принципов и методов работы уполномоченных органов с приватизированными предприятиями, оказания им всемерного содействия в повышении эффективности деятельности, разработке и реализации «дорожных карт» по восстановлению и развитию производства, обучении основам предпринимательской деятельности, а также расширения финансовых источников поддержки приватизированных предприятий», — говорится, в частности, в постановлении.

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