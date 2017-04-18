Бамако, 18 апреля, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Боевики атаковали военный лагерь в северном районе Мали, погибли по меньшей мере четверо военнослужащих, 18 апреля сообщает Associated Press.

U.S. Army Africa Малийские солдаты

В результате атаки на военный лагерь в городе Гурма-Рарус, расположенный примерно в 120 километрах к востоку от города Томбукту, погибли четверо военнослужащих, получил ранение один человек, уничтожены шесть транспортных средств, заявил представитель армии Мали подполковник Диарран Коун.

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Город Гурма-Рарус регулярно подвергается нападениям исламских экстремистов. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за последнее нападение.

Напомним, начиная с 2015 года, исламистские боевики осуществили в северной части Мали серию террористических атак. В 2016 году нападения боевиков в Мали привели к гибели десятков мирных жителей, солдат и миротворцев ООН.

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Ранее в районе Кидаль, примерно в 30 километрах к югу от населенного пункта Тесалит, на мине подорвался автомобиль ООН. Два миротворца и один мирный житель получили ранения.