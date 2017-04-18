Москва, 18 апреля, 2017, 19:35 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца обвиняемого в получении взятки бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что на заседании суда 31 марта следствие ходатайствовало об аресте Виктора Захарченко, который обвиняется в растрате. Суд постановил поместить его под арест на срок до 30 мая.

Какие-либо подробности дела против Виктора Захарченко не распространяются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Он обвиняется в получении взятки на сумму 7 млн рублей.

Во время задержания у Захарченко изъяли 20 млн рублей. Когда проводился обыск на одной из квартир Захарченко, были обнаружены и изъяты $120 млн и 2 млн евро.