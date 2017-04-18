Анкара, 18 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум.



Pixabay.com Турецкий флаг

Парламент Турции согласился с предложением продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает телеканал CNN Turk.

Накануне с таким же одобрением выступил кабинет министров Турции, получивший предложение Совета национальной безопасности (СНБ) о продлении действия режима чрезвычайного положения.

Напомним, в январе 2017 года турецкий парламент также согласился с продлением режима ЧП на 90 дней.

Режим чрезвычайного положения был введён в Турции 20 июля 2016 года после попытки турецких военных осуществить государственный переворот.

Стоит отметить, что продление режима ЧП произойдет на фоне итогов референдума по изменениям конституции Турции, который прошел 16 апреля. За реформу основного закона проголосовали 51,2% участников референдума, против — 48,8%.

После изменения конституции Турция станет президентской республикой с усиленными полномочиями главы государства.