Тбилиси, 18 апреля, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили предоставил гостю информацию о ситуации на «оккупированных территориях» и выразил возмущение в связи с визитом Лаврова в Абхазию и открытием там нового здания посольства России.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили и Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана, со своей стороны, подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

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Стороны обсудили возможности углубления экономических отношений, подчеркнули значение геополитической роли Грузии в развитии этих отношений, затронули вопросы регионального сотрудничества, в том числе сотрудничества в формате Грузия-Иран-Азербайджан, и активизации транзитной функции Грузии.

Мохаммад Джавад Зариф передал Георгию Маргвелашвили приглашение от президента Ирана.

Глава МИД Ирана находится в Грузии с двухдневным официальным визитом, который начался 17 апреля и завершится 18 апреля.