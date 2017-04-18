Душанбе, 18 апреля, 2017, 19:16 — ИА Регнум. На десятом заседании маджлиса народных депутатов (парламента) города Душанбе мэр таджикской столицы Рустам Эмомали был избран его председателем сегодня, 18 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

Dushanbe.tj Рустам Эмомали

В своем выступлении новый председатель маджлиса столицы поручил соответствующим структурам усилить работу по предотвращению наркопреступности, экстремизма и терроризма среди городской молодежи.

В ходе заседания были утверждены все кадры, назначенные и.о. председателя Душанбе. Рустам Эмомали подчеркнул, что все они «являются высококвалифицированными специалистами в той или иной области».

«В завершении председатель города Душанбе акцентировал внимание участников на соблюдении санитарных норм на должном уровне при содержании транспортных средств, дорог, мостов и детских площадок, а также обеспечении городского населения чистой питьевой водой, призыве молодых людей в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан, внедрении единой формы для предпринимателей, регулировании цен на столичных рынках. Рустам Эмомали обязал руководителей соответствующих структур проконтролировать своевременное выполнение поручений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, своего старшего сына Рустама Эмомали президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил исполняющим обязанности мэра Душанбе 12 января 2017 года, раньше в течение почти 20 лет эту должность занимал Махмадсаид Убайдуллоев, считавшийся близким другом и соратником главы государства. 2 апреля новый градоначальник победил на промежуточных выборах депутатов народного парламента столицы от избирательного округа №25, это место также ранее освободил экс-мэр, по официальной версии — добровольно.