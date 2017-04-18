Железногорск, Курская область, 18 апреля, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В Курской области на социальное развитие города Железногорска металлурги направят более 775 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, глава региона Александр Михайлов 17 апреля встретился с руководителями ООО УК «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа.

Флаг Железногорска

Они обсудили итоги работы комбината в 2016 году и программы социальных инвестиций в рамках действующего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ООО УК «Металлоинвест» и администрациями Курской области и города Железногорска, а также планы на будущее. После этого стороны подписали новый протокол к соглашению на 2017 год и программу социального партнерства.

В 2016 году стороны направили на реализацию социальных программ 1,150 млрд рублей. Из них 700 млн рублей — вклад «Металлоинвеста», еще 325 млн руб. выделила администрация области. Мэрия перевыполнила свои обязательства, вложив в благоустройство и развитие социальной сферы более 100 млн рублей. Всего за пять лет на сферу здравоохранения, развитие спорта, культурно-просветительные проекты города Железногорска и области было выделено более 4,3 млрд рублей, из них 2,6 млрд — «Металлоинвестом».

На 2017 год запланировано финансирование социальных программ Железногорска и области в размере более 1,25 миллиарда рублей. Из них более 775 млн рублей — средства «Металлоинвеста», более 400 млн рублей выделяет бюджет Курской области, почти 70 млн рублей — бюджет Железногорска.

Финансовые средства будут направлены на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, спорта, развитие городской инфраструктуры. Например, 190 млн рублей выделено на строительство новой школы в 13-м микрорайоне Железногорска.