Триполи, 18 апреля, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Ливийские рыбаки обнаружили в лодке тела 28 мигрантов недалеко от побережья города Сабрата, согласно заявлению МВД Ливии, 18 апреля сообщает Reuters.

U.S. Department of Defense Лодка с мигрантами

Правоохранительные органы Ливии считают, что 28 мигрантов, включая четырех женщин, погибли от голода и жажды. Тела погибших похоронили на кладбище для нелегальных мигрантов.

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«Их лодка остановилась из-за поломки двигателя», — заявил представитель МВД Ливии Ахмаида Халифа Амсалам.

Напомним, за последние три года более 150 тыс. мигрантов ежегодно пересекали Средиземное море, чтобы достичь берегов Италии. За последние три с половиной месяца в Италию прибыли 27 тыс. мигрантов.

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Только за минувшие выходные береговая охрана Италии и неправительственные гуманитарные организации провели несколько десятков спасательных операций в Средиземном море. Удалось спасти около девяти тысяч мигрантов.