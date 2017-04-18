Киев, 18 апреля, 2017, 19:11 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Сегодня, 18 апреля, министр обороны Украины Степан Полторак в рамках визита в Италию провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности на Украине, состояние реформирования оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины. В частности, министр обороны Полторак отметил важность поддержки Италии в ситуации, когда Украина отстаивает свою территориальную целостность. «Украинцы готовы защищать свою страну и европейские демократические ценности», — сказал Полторак. По его словам, «реформировать Вооруженные Силы во время боевых действий трудно, такого опыта нет ни у кого, но у меня нет сомнений, что у нас все получится».

Кроме того, президент Парламентской ассамблеи НАТО поблагодарил министра обороны за комплексный обзор ситуации и подчеркнул важность тех реформ, которые происходят на Украине сегодня. «Я несколько раз был в Украине, посещал Одессу, Мариуполь и собственными глазами видел, что происходит. Уверяю, что Италия — хороший друг Украины, и мы понимаем, насколько важна поддержка Италии вашей стране», — отметил Алли.

В рамках визита Полторак посетил украинских военнослужащих, которые проходят лечение в итальянском военном госпитале «Челио». Министр обороны наградил украинских защитников ведомственными наградами и денежными премиями. «Благодарен вам за доблестную службу, за то, что, рискуя собственной жизнью, вы защищали родную страну», — сказал Полторак.

Также министр поблагодарил итальянских врачей, которые возвращают к жизни украинских военных, и вручил им награды Министерства обороны Украины — медали «За содействие Вооруженным силам Украины».

Напомним, 18 апреля начался рабочий визит министра обороны Украины Степана Полторак в Италию. В рамках визита состоится встреча главы оборонного ведомства с министром обороны Италии Робертой Пинотти и начальником Генерального штаба обороны Италии генералом армии Клаудио Грациано.