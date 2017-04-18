Ташкент, 18 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Документ был обнародован сегодня, 18 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самарканд, Узбекистан

Новое ведомство создано на базе Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции «в целях обеспечения качественного изменения государственной политики в сфере развития частной собственности и предпринимательства на базе приватизированного государственного имущества, оказания действенной постприватизационной поддержки субъектам предпринимательства, а также повышения эффективности использования государственного имущества».

В задачи госкомитета входит поддержка восстановления приватизированных предприятий и повышение эффективности их производственной деятельности, создание на этой основе новых рабочих мест, а также осуществление координации для этих целей деятельности уполномоченных государственных органов, финансовых и других рыночных структур. Действовать комитет будет в тесном взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Узбекистана и органами государственной власти и управления на местах.

Также новое ведомство будет проводить совместно с налоговыми, экономическими и статистическими органами анализ финансово-экономических и производственных показателей деятельности приватизированных предприятий, обнаруживать бездействующие, низкорентабельные и убыточные предприятия, пустующие и неэффективно используемые объекты и земельные участки.

Кроме того, госкомитет будет управлять государственными активами, проводить мониторинг и анализ деятельности хозяйственных обществ с государственной долей, содействовать внедрению в них современных международных стандартов и методов корпоративного управления.

В обязанности госкомитета входит решение и других задач по восстановлению экономики и развитию конкуренции.

Решения Госкомитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения министерствами, ведомствами, органами государственной власти на местах, хозяйствующими субъектами, должностными лицами и гражданами.

При госкомитете будет образован Фонд содействия приватизированным предприятиям на базе Фонда средств от приватизации государственного имущества с сохранением источников его формирования. Средства фонда направят на практическую поддержку приватизированных предприятий, реализацию инвестиционных проектов и организацию обучения предпринимателей, говорится в указе.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и Государственного советника президента республики Вячеслава Голышева.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.