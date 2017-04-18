Великий Новгород, 18 апреля, 2017, 18:55 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Встреча президента РФ с предпринимателями Новгородской области

Десять предпринимателей, ведущих бизнес в Новгородской области, встретились сегодня, 18 апреля, в Великом Новгороде с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, встреча состоялась в многофункциональном центре предоставления госуслуг «Мои документы» (МФЦ) и началась с дорожной темы, которую поднял генеральный директор фабрики мягких развивающих игрушек «Мякиши» Евгений Антонов.

Он обратил внимание главы государства на транспортную доступность второго по величине населённого пункта в Новгородской области, города Боровичи, где развито предпринимательство, но откуда тяжело вывозить продукцию на внешние рынки — слишком плохие дороги.

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Экспорт и «серый» импорт

Генеральный директор компании «Сплат» Евгений Дёмин рассказал президенту о производстве в Окуловском районе Новгородской области зубных щёток, паст и других товаров по уходу за полостью рта и обратил внимание на проблемы несырьевых экспортёров. По словам Дёмина, «Сплат» выпускает 90 млн единиц продукции в год, экспортируя её в 60 стран мира. Предприниматель попросил отменить штрафы за задержку возврата валютной выручки, которые порой достигают 75−100% от стоимости поставки, а также предложил упростить работу с паспортом сделки, который назвал устаревшим документом. Присутствовавший на встрече министр финансов Антон Силуанов отметил, что законодательство по этим вопросам формировалось в 1990-е годы и сейчас пересматривается — в частности нижняя планка, по которой открывается паспорт сделки, поднята с 50 до 75 тыс. долларов. «Резко увеличивать не надо, но 75 — это ни о чём», — возразил министру президент. Прозвучала идея провести эксперимент для добросовестных экспортёров.

Генеральный директор ООО «Метер» (производство приборов учёта) Дмитрий Колпачков поднял проблему «серого» импорта. «Реальная мера, которая обеспечит контроль за «серым» импортом, — это сертификация», — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров и в качестве примера привёл цемент, сертификация которого привела к тому, что «серого» (в смысле импорта) цемента на рынке практически не осталось. По мнению министра, сертификацию необходимо ввести и для приборов учёта.

Мёд, медовуха и квас для армии

Генеральный директор АО «Дека» Елена Новикова подняла тему акцизов. По её словам, для медовухи — традиционного русского хмельного напитка, который компания производит наряду с квасом и пивом, — акциз вырос более чем в два раза: с 9 до 21 рубля. Она предложила включить медовуху в перечень продуктов сельхозпроизводства (как недавно поступили с вином защищённого географического наименования), а квас — добавить в перечень госзакупок для армии.

Президент согласился с тем, что поднимать акциз в разы «не очень справедливо» для тех, кто производит напитки из отечественных компонентов, а что касается кваса — пообещал обратить на него внимание министра обороны Сергея Шойгу.

Предприниматель из Санкт-Петербурга Антон Георгиев, развивающий в Новгородской области два проекта — компанию «Медовый дом» в деревне Мойка Батецкого района и фабрику «Крестецкая строчка» в посёлке Крестцы — сказал Владимиру Путину, что указ президента о поддержке народных промыслов де-факто работать не начал. Президент заявил, что народные промыслы как «составная часть нашего культурного кода» — то, что действительно требует поддержки государства.

«А бортничество есть у вас?» — поинтересовался президент. Оказалось, что нет. «Но, может, для туризма есть смысл и возродить», — отметил Антон Георгиев.

Льготы для туристов

О привлечении туристов в регион заговорил с президентом генеральный директор ООО «Русская трапеза» Анатолий Братухин. «Туристы приезжают на один — максимум два дня, больше не задерживаются, потому что здесь нечего больше делать, не развита развлекательная инфраструктура. Приехал — посмотрел Кремль, в лучшем случае съездил ещё на Валдай», — сообщил предприниматель. «Так, может, это и хорошо?» — пошутил президент, но согласился с тем, что развитие туристской инфраструктуры необходимо региону.

«Чтобы привлекать туристов, нужно создавать всякие льготы для тех, кто посещает Новгород с туристическими целями», — заявил Владимир Путин. «Такс-фри?» — зазвучали предложения. «Во всяком случае, то, что материальный стимул будет задавать», — уточнил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встречу с представителями деловых кругов Новгородской области Владимир Путин провёл перед заседанием президиума Госсовета.

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