Варшава, 18 апреля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Варшава и Копенгаген стремятся, как можно скорее, реализовать магистральный газопровод Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе с Польшей через Данию. Так, в настоящее время операторы газотранспортных систем обеих стран — Gaz-System и Energinet — готовятся начать прием заявок на резервирование пропускных мощностей трубопровода. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает Neftegaz.ru со ссылкой на польские СМИ.

Marcinklos2003 Карта газопровода Baltic Pipe

Отмечается, что сейчас датская и польская компании проводят финальный этап переговоров. Значит, что запуск процедуры open season приближается. Уже в ближайшее время могут начать принимать заявки на резервирование мощностей Baltic Pipe.

Представитель польского оператора сети газопроводов компании Gaz-System Павел Якубовский заявил, что сейчас компании — на заключительном этапе переговоров. В скором времени компания должна подготовить все детали и условия взаимодействия с датскими партнерами.

Кстати, польская Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) тоже планирует принимать участие в процедуре open season. Как пишет издание «Речь посполита», в связи с тем, что в 2022 году заканчивается контракт PGNiG с «Газпромом» компания готова импортировать большие объема газа именно по этому направлению. По словам главы польской компании Мачея Возняка, это примерно 8 млрд кубометров газа в год.

Для Польши этот проект особенно актуален, учитывая, что PGNiG владеет долями в 14 лицензионных месторождениях в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. Пока здесь суммарная добыча польской компании составляет всего 573 млн кубометров газа в год. Даже беря во внимание планы компании нарастить здесь добычу до 2,5 млрд кубометров в год. Однако, как было сказано выше, PGNiG хочет импортировать по этому направлению 8 млрд кубометров газа в год. Соответственно, еще почти 6 млрд кубометров ежегодно Польши придется закупать у других поставщиков.

Проект строительства газопровода Baltic Pipe постоянно приостанавливается из-за разных интересов Польши и Дании, но воскресает раз в несколько лет. Дело в том, что проект был связан с проектом Skanled, и Польша хотела закупать норвежский газ через магистральный газопровод Skanled и Baltic Pipe. Когда Skanled был приостановлен, Варшава захотела использовать Baltic Pipe в качестве экспортного маршрута для излишков газа из регазификационного СПГ-терминала Polskie LNG в Свиноуйсьце. Однако Дания хотела импортировать газ из РФ через Польшу и Baltic Pipe.

Что касается проектной мощности газопровода, то изначально она должна была составить 3 млрд кубометров газа в год, потом Польша заявила уже о 7 млрд кубометров ежегодно. В результате проектная пропускная мощность Baltic Pipe и вовсе была увеличена до 10 млрд кубометров в год.

В апреле 2016 года Польша и Дания объявили, что находятся на завершающей стадии технико-экономического обоснования проекта Baltic Pipe. Позднее, в июне прошлого года строительство газопровода стало одной из главных тем переговоров в рамках двухдневного визита президента Польши Анджея Дуды в Данию. Тогда советник главы Польши по международным вопросам Кшиштоф Щерский говорил, что необходима политическая поддержка этого проекта.

Теперь проект, вроде, приобрел более или менее понятные очертания. В начале февраля 2017 года на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский выразил надежду на то, что газопровод Baltic Pipe будет построен в ближайшие 5−6 лет.

«Нас объединяет большой проект, который, я надеюсь, будет реализован в течение 5−6 лет. Это проект газового соединения Норвегии, Дании с Польшей», — подчеркнул Ващиковский.

Бренде поддержал такую позицию, а также указал на то, что проект будет экономически целесообразным. По словам норвежского дипломата, в этом случае задача МИД заключается в том, чтоб создавать условия для внимательного рассмотрения проекта.

Стоит отметить, что в 2022 году контракт между Польшей и «Газпромом» по поставкам газа действительно оканчивается. Однако речь идет именно о долгосрочных обязательствах, но не касается краткосрочных. Поэтому, по мнению экспертов, даже после 2022 году Россия и Польша, скорее всего, не прекратят газовое сотрудничество.

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