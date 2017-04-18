Ярославль, 18 апреля, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля опубликовала сведения о среднемесячной заработной плате руководителей муниципальных предприятий и учреждений в сфере ЖКХ за 2016 год, некоторые из которых удивили ярославцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, среднемесячная зарплата руководителя «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Дениса Зайцева составила 172,5 тыс рублей. рублей. Он руководил агентством немногим более 2 месяцев и был назначен на этот пост после прихода и.о. мэра Владимира Слепцова. Как указано в отчете, эта сумма учитывает выходное пособие руководителя учреждения.

Деньги

Также с учетом выходного пособия внушительной для муниципального сектора получилась зарплата и предшественника Зайцева Павла Логвина — 90,5 тыс рублей в месяц. Очевидно, что частые перестановки руководителей, связанные со сменой команды, привели к повышенным тратам предприятий муниципального сектора. Интересна история бывшего директора МУП «Волна» Сергея Лапшинова, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Его доход с учетом выходного пособия составил 150,7 тыс. рублей. При этом руководил предприятием он менее двух месяцев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-чиновника отпустили из СИЗО под залог в 2 млн рублей. Лапшинов признал свою вину и сотрудничал со следствием, дело в отношении него передано в суд. Интересно, что само предприятие глубоко убыточно и дотационно.

Но и предшественник Лапшинова не был обделен деньгами. Среднемесячная зарплата директора МУП «Волна» Александра Алексеева составила 109,4 тыс. рублей с учетом выходного пособия.

Зарплата гендиректора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ярославля Евгения Горюшина составляет 72 тыс рублей. Предприятие находится в процедуре банкротства, Горюшин был назначен после прихода Владимира Слепцова. Вера Кореневская, возглавившая МБУ «Горзеленхозстрой» Ярославля в октябре прошлого года, получает 74,8 тыс. рублей. При этом ее предшественник Сергей Тюрин получал лишь 59 тыс.

Директор МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» Андрей Русаков зарабатывает 87,2 тыс. рублей, глава МКП «Информационно расчетный центр» Ярославля Сергей Попов — 72,3 тыс. рублей.

Самым низкооплачиваемым руководителем является директор МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Манков. Он зарабатывал в месяц в среднем 64,6 тыс. рублей. При этом зарплата директора МКП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексея Косогорова с учетом выходного пособия равняется 88 тыс. рублей.