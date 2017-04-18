Москва, 18 апреля, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по федеративному устройству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, предлагающий досрочно лишать депутата регионального заксобрания полномочий, если он не поддерживает связь с избирателями, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

Так, согласно законопроекту, в случае систематического неисполнения депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ своих обязанностей, его полномочия могут быть прекращены досрочно по представлению фракции, в которой состоит депутат, или по инициативе комитета, членом которого он является.

Против инициативы выступило и правительство РФ. Там считают, что регионы вправе самостоятельно определить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов региональных заксобраний. При этом предполагается, что субъектами РФ будут учитываться ограничения и запреты, установленные федеральным и региональными законами, а также будет соблюдаться конституционное разграничение полномочий между федеральными и региональными властями.