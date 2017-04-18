Сана, 18 апреля, 2017, 18:51 — ИА Регнум. В Йемене разбился военный вертолет Саудовской Аравии, 18 апреля передает Reuters со ссылкой на информационное агентство SPA.

U.S. Air Force Вертолёт Blackhawk

На борту вертолета Sikorsky Black Hawk находились по меньшей мере 12 военнослужащих, все они погибли.

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Причина аварии пока не установлена. В настоящее время проводится расследование происшествия.

Напомним, это авиапроисшествие стало самым крупным для ВВС Саудовской Аравии с момента начала военной операции в Йемене против хуситов в 2015 году.

18 апреля в турецкой провинции Тунджели разбился полицейский вертолет. Местные власти заявили, что причиной аварии могли стать плохие погодные условия. На борту вертолета находились 12 человек. Позднее спасатели обнаружили тела 12 погибших.