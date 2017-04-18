Тбилиси, 18 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Большой интерес населения Грузии к происходящим в Турции политическим процессам вполне естественен, считает грузинский политический обозреватель Георгий Касрадзе, который в беседе с грузинским изданием «Резонанси» поделился своими оценками событий и ситуации в соседней Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Это естественно, так как Турция играла важную роль в деле интеграции Грузии с НАТО. Она наш стратегический сосед и бизнес-партнер. Соответственно, происходящие там события в определенной мере отражаются и на нашей стране», — пояснил Касрадзе.

Он считает важным то обстоятельство, что на проходившем в Турции 16 апреля референдуме по конституционным изменениям 48% населения высказались против этих изменений, и подчеркивает, что президенту Эрдогану стоит над этим задуматься, так как в эти 48% входит две трети интеллектуальной элиты страны.

«Дела у Эрдогана ни на международной арене не идут хорошо: отношения с Западом испорчены, ни с Кремлем отношения до конца не восстановлены. Он сделал акцент на популизме и крайне консервативно настроенных массах общества», — отметил Георгий Касрадзе.

Он предполагает, что сконцентрированная в результате таких изменений власть вернет Турцию в эпоху средневековья.

«В последние годы, в результате осуществленных президентом действий уровень безопасности в стране значительно ухудшился. На его имидже и экономических показателях это отразилось прямо пропорционально, в негативном ключе. Все больше инвесторов стремятся вывести свой капитал из Турции в другое, более безопасное и стабильное государство. Полученная власть, полное подчинение судебной системы поможет ему задействовать репрессивный аппарат на полную мощность. А это вернет Турцию в средневековье», — пояснил Касрадзе.