Вильнюс, 18 апреля, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Все больше жителей Литвы понимают: пенсии Фонда социального страхования (Sodrа) хватит только на хлеб, а на масло и колбасу придется копить самим, сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 апреля, в Литовской ассоциации компаний по страхованию жизни.

Старость

Это подтверждают и новейшие данные Центробанка Литвы: в 2016 году было заключено на 40% больше новых договоров о накоплении на пенсию и обеспечении финансовой безопасности — всего около 190 тыс.

«Этот показатель подтверждает, что жители Литвы очень хорошо понимают свою личную ответственность за будущее. Эту тенденцию подтверждает и новый опрос Spinter tyrimai: 75% жителей Литвы не верят, что выплачиваемой государством пенсии хватит на достойную старость», — утверждает президент Литовской ассоциации компаний по страхованию жизни Артурас Бакшинскас.

О необходимости копить на старость говорит и прогноз Еврокомиссии, который показывает, что уже в 2040 году одного литовского пенсионера будут содержать уже не 2,5 работника, а всего 1,3 работника. Это значит, что через 20 лет будет в два раза меньше тех, кто будет зарабатывать на пенсии Sodrа. Поэтому государственная пенсия в лучшем случае будет составлять только 30−40% от имевшихся рабочих доходов.

По словам Бакшинскаса, по этим и другим причинам устойчивый рост договоров о страховании жизни должен сохраниться и в этом году.

Но, несмотря на то, что сознательность жителей и их доверие к страховым компаниям растет, ассоциация не надеется на рост взносов по страхованию жизни. По словам президента, наиболее вероятно, что общая стоимость страховых взносов в Литве в этом году будет приблизительно такой, что и в прошлом году, когда рынок вырос до 246,7 млн евро.

«Надеяться на больший рост не позволяют объективные причины, которые в основном обусловлены действиями власти, — отмечает Бакшинскас. — Естественно, что в конце 2016 года люди испугались намерению отменить льготы по страхованию жизни, поэтому они поспешили больше отложить на будущее — именно это обусловило зафиксированный в прошлом году скачок одноразовых взносов. Это означает, что много обеспокоенных людей в прошлом году наперед отложили на свое будущее».

Ассоциация также прогнозирует, что в 2017 году темп роста одноразовых взносов по страхованию жизни замедлится из-за введенного потолка для возвращения подоходного налога с населения.

Напомним, в конце 2016 года члены Сейма хотели отменить льготы на страхование жизни — они предлагали больше не разрешать жителям, которые копят на пенсию и на черный день через страхование жизни, вернуть часть подоходного налога.

Однако в последний момент парламент передумал и ограничился введением потолка — с этого года 15% подоходного налога можно вернуть от общей суммы страхования жизни и взносов в пенсионные фонды третьей ступени, которая не превышает 2000 евро в год.

По словам Бакшинскаса, потолок необходимо повысить, потому что нынешний его размер ограничивает возможности накопления — не побуждает откладывать больше, чтобы скопленных средств хватило на достойную старость.