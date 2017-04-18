Москва, 18 апреля, 2017, 18:38 — ИА Регнум.



Beshr Abdulhadi Сирия

Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада с 71-й годовщиной независимости Сирии, сообщает канцелярия президента САР на официальной странице в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил послание поздравления сирийскому президенту

Поздравив президента Асада, Владимир Путин подтвердил твердое намерение России продолжать усилия по поддержке мирного урегулирования сирийского конфликта через широкий национальный диалог.

Кроме того, президент Путин подчеркнул готовность России эффективно поддерживать как мирное урегулирование сирийского кризиса, так и защиту территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Глава российского государства «выразил уверенность в непрерывности развития российско-сирийских дружественных отношений».

Торжественная церемония, посвященная 71-й годовщине эвакуации французских колониальных войск прошла в Дамаске 17 апреля у мемориального комплекса на горе Касьюн.

Напомним, после Первой мировой войны и распада Османской империи территория Сирии перешла под управление Франции, прикладывавшей усилия к расширению контролируемой территории. После Второй мировой мировой войны и связанных с ней изменений возможностей Франции, Сирия получила независимость.

Наследством колониального периода стало разнообразие как этнического, так и религиозного состава страны, с которым в настоящее время связана немалая доля сложностей процесса урегулирования вооруженного конфликта.