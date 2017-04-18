Киев, 18 апреля, 2017, 18:37 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Вий». реж. Константин Ершов, Георгий Кропачёв. 1967. СССР Киевские вурдалаки

Власти Украины подготовили буклет для гостей песенного конкурса «Евровидение-2017», в котором содержатся 23 совета, как надо себя вести в Киеве. Об этом сегодня, 18 апреля, написала на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Анна Романова («Самопомощь»).

Одной из первых является рекомендация о том, что в Киеве лучше вообще не упоминать Россию.

«Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими», — сказано в буклете.

Министерство внутренних дел Украины также выпустило свой буклет для гостей конкурса. В нем иностранных граждан предостерегают от мошенников и советуют по возможности использовать наличные вместо банковских карт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия в этом году не участвует в конкурсе «Евровидение» и не будет его транслировать по центральному телевидению.

Причина — в действиях украинских властей, которые отказались пустить в Киев российскую участницу — Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину на три года из-за того, что она была в Крыму в 2015 году.