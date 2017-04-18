Киев, 18 апреля, 2017, 18:36 — ИА Регнум.

В Донбассе продолжаются позиционные бои низкой степени интенсивности. Наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении, при этом под Донецком привлекалась 152-мм артиллерия. Об этом 18 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера ВС Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Донецк, Зайцево, Горловка, Крутая Балка, Куликово, Саханка, Безыменное, Ленинское, Дзержинское, Сосновское, Доломитное, Октябрь, Ясиноватая, Спартак, Белая Каменка.

«Территорию республики обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, БМП, БТРов, гранатометов и стрелкового оружия. Минометные расчеты 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады 72-й омбр ВСУ выпустили 398 мин калибра 120 и 82 мм по районам населенных пунктов Ясиноватая, Спартак и аэропорта Донецка. С позиций 30-й омбр было выпущено по району населенного пункта Белая Каменка девять танковых снарядов и 12 различного калибра», — сказал Басурин.

Он сообщил, что командование ВСУ продолжает проводить мероприятия по усилению своих позиций вдоль всей линии соприкосновения. «Так, по данным нашей разведки, отмечено прибытие в Новолуганское, 3 км от линии соприкосновения, 11 ед. минометов калибра 120 и 82 мм и 200 военнослужащих из состава 53-й омбр», — уточнил Басурин.

При этом Басурин опроверг обвинения в минометных обстрелах жилых кварталов Авдеевки со стороны войск ДНР. Всю ответственность за провокацию он возложил на бойцов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые влились в состав ВСУ.

«Это связано с очередной демонстративной театральной постановкой под названием «террористы обстреливают Авдеевку» для центральных телеканалов Украины и членов комиссии штаба АТО, прибывшей в расположение 72-й бригады для проверки вопросов учета и хранения вооружения, боеприпасов и материально-технического имущества. Обращаю внимание на следующие факты. При обстреле не пострадали мирные жители, заявлено только о раненом военнослужащем ВСУ, то есть в домах размещались подразделения ВСУ. Также не исключается обычное списывание небоевых потерь, которые возникают на почве отсутствия дисциплины в 72-й бригаде. Также от местных жителей нам стало известно, что наблюдателями миссии ОБСЕ данное нарушение «режима тишины» зафиксировано не было. Возможно, представители ОБСЕ были заранее предупреждены о готовящейся провокации, по этой причине они выехали из Авдеевки раньше положенного времени, в 17:30 вместо 19:00», — полагает Басурин.

Кроме того, 18 апреля и.о. начальника Управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко обвинил украинскую сторону в срыве разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. «Сегодня в ходе очередной попытки разведения сил и средств ЛНР продемонстрировала готовность к отводу, выпустив ракету белого цвета, но реакции с украинской стороны так и не последовало. Таким образом, украинское командование сорвало разведение сил и средств», — сказал Филипоненко.

При этом уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего проинформировал, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оказывали содействие в организации разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

«Предыдущие несколько попыток у нас сопровождались отсутствием взаимодействия с ОБСЕ. Сегодня ситуация несколько изменилась. Видимо, результат дал разговор с господином Хугом (Александр Хуг) — первым заместителем главы миссии ОБСЕ на Украине, который состоялся в ходе одной из предыдущих неудавшихся попыток. Сегодня ситуация была несколько иная. ОБСЕ нам реально оказывали и моральную поддержку, и чисто технически помогали сориентироваться, как развивается ситуация на той стороне, оценили нашу готовность», — пояснил Дейнего.

Он заверил, что ВС ЛНР будут производить разведение сил и средств в районе Станицы Луганской только в зеркальном порядке, как это было ранее на участке в районе Золотого. «Естественно, мы не собираемся в одностороннем порядке выполнять разведение сил и средств», — добавил Дейнего.

По его словам, украинская сторона заявила, что, возможно, будет готова к разведению сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской 21 апреля. «Что касается перспектив, назывались несколько дат (разведения сил и средств). Украинская сторона сейчас говорит о том, что они, возможно, будут готовы на 21-е число. Я думаю, мы к этой дате вернемся, и следующую попытку будем проводить 21-го числа», — подчеркнул представитель ЛНР.

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Марочко считает, что в ЛНР ухудшилась ситуация на линии соприкосновения. «Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет отрицательную динамику. За прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенного пункта Первомайск», — рассказал Марочко.

Он уточнил, что ВСУ вели огонь с применением АГС, зенитных установок и стрелкового оружия. При этом сегодня утром украинские войска обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции ЛНР в районе поселка Фрунзе Славяносербского района. «Вооруженные силы Украины в 09:50 нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из АГС с направления Крымское в направлении Фрунзе», — добавил Марочко.

В НМ ЛНР рассказали, что в Донбассе пьяный боец ВСУ поссорился с командиром подразделения и нанес ему ножевое ранение. «Очередные небоевые потери ВСУ установлены в 308-м инженерном батальоне в районе населенного пункта Новоайдар, в котором морально-психологическое состояние военнослужащих характеризуется как крайне низкое. Так, военнослужащий батальона после очередного распития спиртного вступил в словесную перепалку с командиром подразделения, в ходе которой нанес офицеру ножевое ранение в область шеи. Раненый офицер находится в медчасти», — сказал Марочко.

Он также призвал мировую общественность отреагировать на возможность применения украинскими войсками отравляющих веществ. При этом Марочко не привел доказательств наличия у ВСУ химического оружия. «Хочу обратить внимание на лживые заявления украинской стороны об отсутствии складов и арсеналов с химическим оружием и другими составляющими элементами. Нам достоверно известно, что вразрез конвенции государства о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 года на территории Украины оно есть. Призываю мировую общественность обратить внимание на имеющуюся проблему, так как Украина может применить данный вид оружия или это может случиться несанкционированно в связи с низким морально-психологических состоянием военнослужащих ВСУ», — подытожил Марочко.

18 апреля спикер пресс-центра штаба АТО Мотузяник заявил, что «за сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один получил ранения во время минометного обстрела украинских позиций в Чермалыке (Мариупольское направление)».

По его словам, вдоль линии фронта от Чермалыка до Широкино (Мариупольское направление) ВС ДНР обстреливали украинские войска с утра и до позднего вечера. В Чермалыке и Павлополе противник провел по одному минометному обстрелу, а в Талаковке и Водяном применяли снайперское оружие. На остальных позициях этого участка фронта ДНР активно применяла легкое вооружение, включая бронетехнику. «В Волновахском районе враг провел один минометный обстрел около 15 часов, выпустив в сторону наших позиций четыре мины», — подчеркнул Мотузяник.

Полковник отметил, что на Луганском направлении ВС ЛНР проявляли активность в Попаснянском районе — в Новоалександровке и Катериновке. Вчера вблизи этих сел в направлении украинских позиций противник открывал огонь четыре раза. «Из них один раз применяли минометы в Катериновке, остальные разы — легкое вооружение. Обстрелы были непродолжительными», — добавил Мотузяник.

Он сообщил, что на Донецком направлении основные боевые действия развернулись в Авдеевке и на ее флангах. Войска ДНР обстреливали позиции ВСУ и жилые районы Авдеевки из легкого вооружения и минометов. Зафиксирован один случай ведения огня в сторону украинских рубежей из 152-мм пушки. «Агрессивные действия противника вызвали новые разрушения жилой застройки местного населения. Прямыми попаданиями мин было повреждено восемь домов, один из которых был полностью разрушен», — уточнил Мотузяник.

Также в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области заверили, что в результате минометного обстрела жилых кварталов Авдеевки по счастливой случайности никто не пострадал. «Под минометным огнем снова оказалась старая часть города. На данный момент в полицию с сообщениями о повреждении домов обратились жители улицы Тургенева. Пострадавших нет. Правоохранители работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Марочко сообщал, что киевские силовики хранят на складе в Станично-Луганском районе некие отравляющие вещества. В ответ на это представители Украины в СЦКК заявили, что данная информация «не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 подписало Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».