Курган, 18 апреля, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Дальнобойщикам Зауралья предложили создать рабочую группу при департаменте промышленности Курганской области. Цель объединения — решение вопросов по обеспечению грузоперевозчиков заказами от курганских предприятий, а также выход на международные направления и выработка совместных решений с законодательной инициативой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

Курганские дальнобойщики присоединились к всероссийской стачке против системы «Платон», которая стартовала 27 марта и продолжается по сей день. Большинство из них побастовали и вновь сели за баранку — семьи надо кормить. Но есть более стойкие, кто продолжает участвовать в акции протеста.

Встреча областных властей, грузоперевозчиков, надзорных и контролирующих органов, касающаяся системы «Платон», состоялась 18 апреля в управлении Ространснадзора. Дальнобойщики получили ответы на интересующие их вопросы, например, о том, почему за пользование дорог платит только большегрузный транспорт без взимания платы с легковых автомобилей, куда расходуются собранные средства и как выжить в связи с повышением «платоновского» сбора? Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заметил, что тоже не считает систему «Платон» идеальной на данном этапе.

Представители власти пояснили, что большегрузные перевозки являются экономическим видом деятельности, тогда как легковой транспорт — это средство передвижения. Если делать разрез по нарушениям на превышение массы грузов, то таковые характерны как раз для большегрузного транспорта, а легковой автомобиль не может нанести весомого ущерба дорожному покрытию. На встрече отмечено, что зауральские дальнобойщики в основе своей дисциплинированы и работают без штрафов.

Ранее о несовершенстве системы говорил и член Совета Федерации от Курганской области Сергей Лисовский, который во время визита в регион указал на факт, что участникам «Платона» снижают налог на их транспортное средство и таким образом отбирают у регионов деньги. Но овчинка оказалась дороже выделки. На деле компенсация оказывается в разы меньше собираемого налога. Курганской области компенсируют 60 млн рублей, вместо ранее собираемых 400 млн рублей, которые регион отправлял на ремонт дорог.

«Вопрос будет исчерпан, когда система станет более прозрачной. Первое — необходимо направлять поток собранных средств в региональный бюджет, а значит, население увидит действенность Платона. Второе — это прозрачность вида груза. У нас появится база данных: что и куда везется», — акцентировал внимание участников встречи директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов.

Напомним, с 15 апреля взносы в систему «Платон» увеличились на 25% и составили 1,9 рублей за километр. «Платоновские» деньги по идее направляются на строительство и ремонт дорог. Но, как говорят дальнобойщики, они за дорогу платят при покупке топлива, куда в цену закладывается акциз. Грузовики потребляют в четыре раза больше легковушки, и во столько же оказывают армотизационное воздействие на дороги. Может, акциз повысить, чтоб по-справедливости?

Также грузоперевозчики посетовали, что расценки за пользование дорогами стали настолько высоки, что приходится минимизировать расходы, а это выливается в экономии на резине, заправке топливом низкого качества и прочих необходимых для транспортников вещах. Александр Константинов заявил, что экономия на безопасности встанет дороже. «Вам необходимо привязаться к региональному продукту, стать его составляющей и тогда в рамках отстаивания интересов региона будут легче решаться насущные вопросы, в том числе по «Платону»», — посоветовал глава департамента.

Руководитель филиала Ассоциации международных перевозчиков по Уральскому федеральному округу Александр Салаутин дополнил, что подобная система работы введена в сфере международных перевозок. «Предприятия могут даже компенсировать ваши затраты на «Платон». И еще вам бы объединиться в саморегулирующую организацию, чтобы не «шуметь» в разных точках России, а выдвинуть ряд сформулированных предложений и вести конструктивный диалог с соответствующими структурами», — подсказал Александр Салаутин.