Вашингтон, 18 апреля, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Министерство юстиции США сосредоточит свои усилия на борьбе с организованной преступностью, заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, 18 апреля сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Нарушение территории». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Уличная банда

В своем заявлении Сешнс упомянул уличную преступную группировку MS-13, членов которой подозревают в убийстве четырех человек. Тела погибших обнаружены на прошлой неделе на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

Читайте также: Трамп: У администрации Обамы была слабая миграционная политика

Сешнс отметил, что банды вроде MS-13 «представляют одну из самых серьезных угроз для американской безопасности».

Читайте также: Тело выброшенного из самолета человека нашли на крыше госпиталя в Мексике

Напомним, 11 апреля полиция Гватемалы арестовала одного из лидеров сальвадорской преступной группировки Мара Сальватруча (MS-13). Задержанным оказался Педро Бенджамин Ривас Селайя, который находится в списке 10 самых разыскиваемых преступников Сальвадора.