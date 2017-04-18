Москва, 18 апреля, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила в защиту права граждан РФ обращаться в ЕСПЧ.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

«Я сторонник того, чтобы наднациональные институты сохранились», — ответила Москалькова на замечание депутата Госдумы в ходе встречи с парламентариями от «Единой России».

«Это очень важно, что есть еще наднациональный институт, который может защитить, рассмотреть вне системы отношений. И действительно, большинство решений (ЕСПЧ), на мой взгляд, они правильные. Я думаю, что не надо отказываться от такого инструмента как ЕСПЧ», — сказала омбудсмен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума ратифицировала Протокол №15, который вносит изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В Преамбуле конвенции указывается, что роль ЕСПЧ по отношению к правовым системам государств должна быть вспомогательной. При этом страны-участники Конвенции могут применять ее на свое усмотрение. Кроме того, срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается с 6 до 4 месяцев. Протокол также отменяет правило о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста.