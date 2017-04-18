Москва, 18 апреля, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин настаивает на разработке стратегии государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей. 18 апреля 2017 года

«Мы должны уметь прогнозировать будущие риски и своевременно на них реагировать», — отметил Путин на заседании президиума Госсовета.

Глава государства призвал проводить широкую просветительскую работу в сфере защиты прав потребителей, в частности организовывать специальные консультации в МФЦ.

Президент считает актуальным уделить внимание защите прав покупателей товаров через интернет. «Электронная коммерция стремительно растет, привлекая большим выбором товаров, лучшими ценами, удобством самих покупок», — сказал он, указав на то, что нередко отсутствует полная информация о продавцах, исполнителях, компаниях, осуществляющих сбор заказов и их доставку.