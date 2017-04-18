Вильнюс, 18 апреля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Пока в Литве нет точных данных о привычках потребления алкоголя в отдельных социальных группах и постоянно осуществляемого детального мониторинга привычек, разговоры власти о более целенаправленных мерах по сокращению потребления алкоголя остаются только на гипотетическом уровне. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили сегодня, 18 апреля, литовские учёные и предприниматели.

Виктор Олива. Пьющий абсент. 1901

Результаты социологического опроса, проведенного по заказу Конфедерации бизнеса Литвы, показали, что алкозависимые лица выпивают 37% потребляемого в стране алкоголя. 4% населения Литвы потребляют алкоголь ежедневно, а 86% потребляют алкоголь не чаще одного раза в неделю. Наиболее ярко проблема выражена в сельской местности.

По словам соавтора исследования, доцента Факультета экономики Вильнюсского университета Аушрите Растенене, если обобщить результаты, можно составить очень четкую картину тех, кто злоупотребляет алкоголем.

«89% этих респондентов не занимаются спортом, у них нет других увлечений, они плохо образованы, в основном живут в деревне (чем меньше населенный пункт, тем выше процент тех, кто потребляет алкоголь ежедневно), самые популярные напитки — крепко пиво и крепленое вино, эти напитки потребляются дома или в общественных местах. У более половины выпивающих (57%) возникали конфликты с семьей и друзьями, когда у 85% тех, кто выпивает только по случаю, такие конфликты не возникали», — сказала ученый.

«В деревнях пьянствуют 8,5% жителей, между тем в крупных городах — всего 4,2%. Предполагается, что это связано с идентифицированными в исследовании проблемами — занятостью и образованием. Соответственно крепкое пиво в основном потребляется в деревнях, между тем городские жители чаще выбирают вино, слабое пиво или крепкие напитки», — утверждает соавтор исследования доцент доктор Вита Карпушкене.

Исследование выявило и другую тенденцию — литовцы чаще всего потребляют алкоголь дома, бары и рестораны они посещают реже. Особенно редкие посетители заведений общепита — пьянствующие лица

Согласно результатам исследования, 3,7% опрошенных потребляют алкоголь каждый день, 10,5% — 2−4 раза в неделю, 17,2% — раз в неделю, 23% — 2−3 раза в месяц, а остальные — 1 раз в месяц и реже.

Исследователи утверждают, что 10% алкозависимых жителей выпивают около 37% всего потребляемого в стране алкоголя. Эти жители составляют 5% от всего населения Литвы, но вызывают больше всего проблем.

«Важно обратить внимание, что около 40% тех, кто выпивает чаще одного раза в неделю, пытались сократить количество потребляемого алкоголя или совсем от него отказаться, но попытки были неудачными. Это большое число, и стоит подумать о том, как можно было бы им оказать профессиональную помощь, чтобы их усилия принесли плоды», — рассказала Растенене.

«Обобщая, можно сказать, что меры борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя будут эффективными, когда они будут ориентированы на проблемные группы. Это очень важно, когда видишь, что огромное количество алкоголя потребляет довольно небольшая часть населения», — подчеркнул президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус.

«Это исследование должно помочь сориентироваться, понять, чему нужно уделять наибольшее внимание в борьбе с чрезмерным потреблением алкоголя. Например, мы видим, что большая часть тех, кто потребляют алкоголь в чрезмерных количествах, в детстве видели, как это делали их родители. Но о потреблении алкоголя при детях пока что никто не говорит», — сказала Растенене.

Это исследование — первый этап планируемого регулярного ежегодного исследования. Планируется, что можно будет наблюдать за изменениями привычек потребления алкоголя, оценить влияние отдельных мер на разные социальные группы, инициировать применение конкретных и целенаправленных мер для решения этой проблемы.

Во время исследования, которое прошло в декабре 2016 года, были опрошены 1113 жителя городов и деревень Литвы в возрасте 15−70 лет. Также был дополнительно опрошен 51 респондент из семей социального риска. При сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией был также проведен детальный анализ реализации алкогольных напитков в Литве, который был завершен весной 2017 года. Исследование опирается на результаты ранее проведенных исследований о теневом алкогольном рынке.