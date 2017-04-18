Вашингтон, 18 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум.



U.S. Immigration and Customs Enforcement Татуировка члена банды MS-13

Президент США Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию Барака Обамы в слабой миграционной политике, которая привела к тому, что в стране пустила корни и разрослась преступная группировка MS-13. Соответствующее заявление Трамп опубликовал сегодня, 18 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

«Слабость иммиграционной политики администрации Обамы позволила плохой группировке MS-13 распространиться в американских городах. Мы быстро их уничтожим!» — как всегда хвастливо пишет Трамп.

Речь идет о преступной группировке MS-13, которая была основана гражданами Сальвадора в начале 2000-х годов. Федеральное бюро расследований признало эту банду «растущей угрозой». В 2004 году ФБР даже сформировала спецподразделение для наблюдения за членами MS-13.

В 2008 году ФБР констатировало, что участники MS-13 действовали, по крайней мере, в 42 штатах Америки.