Москва, 18 апреля, 2017, 18:02 — ИА Регнум.



Agora.md Почта России

В одном из отделений ФГУП «Почта России» появился неправомерный и необоснованный автоматический сервис при оказании стандартной почтовой услуги. Депутат от «Единой России» Антон Гетта просит «Почту России» проверить факт навязывания обязательного страхования жизни в почтовом отделении.

«Мною было направлено обращение на имя генерального директора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова с просьбой разобраться в ситуации и принять соответствующие меры по вопросу неправомерного навязывания услуги по обязательному страхованию жизни. Я неоднократно в сети Интернет на разных форумах встречал жалобы, связанные с навязыванием обязательных платных услуг в отделениях ФГУП «Почта России». А недавно в мой адрес поступило личное обращение по тому же самому принудительному давлению и манипулированию при оказании услуги по получению посылки», — заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку (фракция «Единая Россия») Антон Гетта.

По словам парламентария, данный случай произошел в почтовом отделении города Калуги.

«Сотрудник почты отказал клиенту в получении посылки ввиду отсутствия полиса страхования от несчастного случая (смерти) на сумму 100 тысяч рублей. Свои действия оператор объяснил тем, что страхование происходит в системе автоматически, и она не может его отменить — услуга обязательна при заказе наложенным платежом. Отмечу, что при данных обстоятельствах усматриваются признаки неправомочного навязывания услуг страхования и явные нарушения действующего закона РФ «О защите прав потребителей», — подчеркнул депутат.