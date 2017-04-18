Белгород, 18 апреля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Общественники настаивают на проведении проверки по факту массового недомогания учеников одной из школ Белгорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Владислав Осипов ИА REGNUM Урок

Родители учащихся общеобразовательной школы №20 подозревают, что их дети отравились школьными обедами. По словам родителей, неделю назад детям подали на обед картофель, который показался ученикам испорченным и подозрительным на вкус. Однако их возражения не приняли и заставили доесть обед. Это случилось 11 апреля. На следующий день в школу не пришли более половины учеников — их оставили дома с признаками отравления.

Активисты ОНФ написали обращение в департамент образования Белгородской области и Роспотребнадзор с просьбой детально разобраться в ситуации.

«Мы хотим, чтобы власти провели проверку по данному факту, оценили действия персонала школы и столовой, установили виновных и обнародовали факты их привлечения к ответственности. Нас интересует также, как в данной ситуации действовала школьная медсестра, которая должна ежедневно проверять качество питания учеников. Эту ситуацию нельзя оставить без внимания, потому что факт массовой неявки детей в школу с подозрением на отравление — это повод поднимать вопрос о качестве школьного питания и добросовестности лиц, занимающихся этими вопросами», — заявил сопредседатель регионального штаба организации Константин Хлебников.

По данным региональных СМИ, сейчас школа закрыта на карантин для проверки. Родители уже подали жалобу в прокуратуру, а поликлиника, в которой лечили школьников, направила обращение в Роспотребнадзор. Руководство школы произошедшее не комментирует.