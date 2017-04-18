Абуджа, 18 апреля, 2017, 18:01 — ИА Регнум. В Нигерии после шестинедельного ремонта взлетно-посадочной полосы возобновит работу международный аэропорт имени Ннамди Азикиве, 18 апреля сообщает Associated Press.

Quahadi Añtó Аэропорт имени Ннамди Азикиве

В заявлении правительства Нигерии указано, что аэропорт Абуджи откроется на один день раньше запланированного срока.

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Напомним, ранее эксперты заявили, что взлетно-посадочная полоса аэропорта имени Ннамди Азикиве находилась в шокирующе плохом состоянии. Правительство Нигерии запланировало проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы только после инцидента, произошедшего в августе 2016 года, когда самолет South African Airways получил повреждения во время посадки.

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Остальные авиакомпании заявили, что готовы прекратить полеты в аэропорт Ннамди Азикиве, если не будут проведены ремонтные работы.