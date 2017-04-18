Казань, 18 апреля, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Центробанк России подал иск в Арбитражный суд Татарии о признании казанского «Татагропромбанка» банкротом. Соответствующие документы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Creative-commons-images.com Банкротство

Иск зарегистрирован судом 14 апреля. Дата рассмотрения пока не назначена. В качестве третьих лиц указано Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, 3 марта были отозваны лицензии у «Татфондбанка», «ИнтехБанка», «Анкор банка», в апреле указанные кредитные организации были признаны банкротами. В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42-е место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 138-е место, «Анкор Банк» — 231-е место.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татагропромбанка». Решение принято в связи с полной утратой капитала кредитной организацией. Кроме того, «Татагропромбанк» проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую ПАО «Татфондбанк», отмечал регулятор.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов «Татагропромбанк» занимал 400-е место в банковской системе Российской Федерации.