Богота, 18 апреля, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Министр образования Колумбии Янет Хиа 17 апреля объявила о том, что примерно 11 тысяч детей и подростков города Мокоа, столицы департамента Путумайо на юге страны, вернутся сегодня в школу после селя, накрывшего 17 районов города 1 апреля 2017 года, в результате чего 321 человек погиб, сообщает издание El Periódico.

PRESIDENCIA COLOMBIA Мокоа. Последствия наводнения

«Мы хотим, чтобы после этой сложной ситуации жизнь детей, подростков и учителей постепенно возвращалась в нормальное русло», — заявила министр.

Высокопоставленный чиновник отметила, что из 53 учебных заведений, которые находятся в Мокоа, ученики только двух школ будут переведены в другие места обучения: школы Камса, разрушенной селем, и школы Фидель Монклар, которая находится в опасной зоне.

Кроме того, 115 детей младшего школьного возраста этнического образовательного учреждения Инга будут переведены в корпуса, где учатся старшие классы, так как аудитории самых маленьких учеников находятся в низине вблизи реки.

«Пока будут установлены временные классы и палатки, чтобы дети могли начать обучение, в то время как идет переезд и переорганизация учебного пространства», — рассказала Хиа.

Министр, посетившая различные районы Мокоа, мотивировала детей вернуться к обучению и объявила, что школьные наборы и форма будут доставлены во все школы города на этой неделе.

Напомним, что город Мокоа с населением 45 тысяч человек 1 апреля пострадал от селя, который возник по причине переполнения водами местных рек Мокоа, Сангояко и Мулатос в результате мощных ливней, прошедших за день до трагедии.