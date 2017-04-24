Москва, 24 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. В апреле 1985 года произошло знаковое событие: СССР возглавил Михаил Горбачев. Этот человек совершил множество заметных поступков, — например, запомнился скандальной антиалкогольной кампанией, в основе которой лежала мысль правильная, но реализация была убийственной. Можно ли сказать, что эта коллизия сопровождала всю деятельность Горбачева на посту Генсека, а затем и президента? Действительно ли он хотел как лучше, а получалось как всегда? Или он был злонамеренным деструктором? Вехи правления Михаила Горбачева вспоминает постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM А ну-ка, перестройка!

Безусловно, важнейшим маяком во всей деятельности Горбачева стал XXVII съезд КПСС. На этом съезде была изменена программа партии: курс теперь брался не на коммунизм, а на социализм. Однако это не означало простую подмену терминов, а полностью меняло саму основу, на которой стоял СССР с начала своего существования. Коммунизм — это идея, а социализм — это служебная распределительная система. Коммунизм может быть целью, а социализм — только средством. По сути, Горбачев вывел на первый план средство для достижения цели, убрав саму цель. И во что в таком случае превращается средство? Погоня за наращиваем материальной составляющей ради наращивания материальной составляющей стала в скором будущем базой для неслыханного разгула преступности, которая легко уложилась в последовавшую за горбачевскими «реформами» ельцинскую модель построения капитализма. Криминальный беспредел и лихоимство 90-х появилось не в 90-е, основа была заложена еще Горбачевым.

Через несколько лет, в начале 1990-го, на расширенном пленуме ЦК КПСС было совершено следующее невероятное изменение: отмена руководящей роли партии. Партия перестала быть «вдохновителем и организатором всех наших побед»: стали не нужны победы, а вместе с ними ушли в прошлое вдохновение и организация, освободив простор для крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века. Интересно, что Горбачев не заставлял партию соглашаться на собственное уничтожение — партия пошла на это сама, сперва решительно возмущаясь, а потом решительно голосуя против себя же. К тому времени растеряв желание быть вдохновителем и организатором и пожелав, вероятно, превращения из красных директоров в эффективных менеджеров.

Когда Горбачева хвалят за разгон прогнившей партийной верхушки — не принимают в расчет другого: то, что вместе с водой он выплеснул и ребенка. Можно ли было преодолеть кризис власти в позднем СССР или нельзя — вопрос для отдельного обсуждения, но ясно одно: Горбачев преодолевать ничего не хотел. Он пришел не строить — он пришел разрушать. Тяжелейший экономический кризис, конфликты в союзных республиках со страшными кровавыми жертвами, чернобыльская авария, — и вот уже объявленное Горбачевым «ускорение» действительно привело некогда могущественное государство к ускоренному краху и позорнейшей капитуляции.

Читайте подробности в материале: Начало геополитической катастрофы

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