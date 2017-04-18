Ярославль, 18 апреля, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей поездки в Ярославль объявил о планах построить в Большесельском районе завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает ТАСС.

Yarregion.ru Алексей Миллер и Дмитрий Миронов

«Мы подписали программу газификации области до 2021 года. В рамках этой программы намечены ускоренные темпы газификации сельской местности. Важным решением стало строительство завода СПГ мощностью 40 тысяч тонн в год в Большесельском районе Ярославской области», — заявил Алексей Миллер.

Он уточнил, что инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. По данным «Интерфакса», глава «Газпрома» отметил, что в концерне «определили для себя газомоторное топливо как приоритетное направление работы».

«Мы упомянули завод СПГ в Ярославской области, такие же проекты будут появляться в других регионах России», — добавил Алексей Миллер.

«Сегодня подписали с председателем правления компании Алексеем Миллером программу развития газоснабжения в Ярославской области. Инвестиции в эту программу составят порядка 3,3 млрд рублей. Особое внимание уделим газификации села. Уже в этом году запланировано строительство межпоселковых газопроводов в пяти районах области. Также планируем развивать использование сжиженного природного газа. Это позволит газифицировать населенные пункты, в которые мы пока не можем провести магистральные газопроводы», — написал в своем Facebook врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее Миронов заявлял о намерении провести магистральный газопровод в Брейтовский район, который, единственный в регионе пока остается без природного газа.

Глава «Газпрома» находился в Ярославле с рабочей поездкой 18 апреля. Ранее сообщалось, что газовый концерн построит в Дзержинском районе спорткомплекс с двумя бассейнами.

Из-за задолженности Ярославской области за газ «Газпром» в 2015 году свернул здесь инвестиционную программу. Возобновить инвестиции компания решила после смены власти в региональном правительстве. Ярославская область обязалась погасить долги в течение пяти лет. Задолженность перед «Газпромом» превышает 6,5 млрд рублей.