Кишинёв, 19 апреля, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Кишиневский погром 1903 года, один из самых кровавых, стал еще одним шагом, который сделала царская Россия к своему распаду, и вовлек в революцию тысячи людей, не помышлявших до того ни о каком свержении власти. Подробный разбор событий в Кишиневе 19 апреля 1903 года читайте в статье постоянного автора ИА REGNUM Елены Ханенковой.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Погром

Реальным виновником погрома можно точно считать единственную ежедневную кишинёвскую газету «Бессарабец», возглавляемую известным антисемитом П. А. Крушеваном. Все ее статьи в основном сводились к емкому «Виноваты жиды!».

Панорама города Кишинёва, снятая с Рышкановки, 1889

Что касается министра внутренних дел Российской империи Плеве, — он, конечно, не был виноват напрямую в кишиневских событиях, что ему иногда приписывают. Никаких телеграмм с намеками на желательность погрома кишиневскому губернатору он не слал, а по результатам событий обошелся с местной администрацией довольно круто. Были уволены: бессарабский губернатор, полицмейстер и начальник местного охранного отделения. Но развитие событий и реакция на них были точным индикатором, показавшим нарастающую неразбериху и безалаберность высшей имперской администрации. Не придавая значения образованию народа, не заботясь об урегулировании межнационального понимания, империя постепенно выковывала своих врагов из мирных обывателей, как окраинных губерний, так и самого русского центра.

В ходе погрома были убиты 50 евреев, покалечены около 600, повреждены около трети домов города, разграблено или уничтожено имущество… Всё это — страшные последствия, но сопровождались они еще и потерей человеческого облика самими исполнителями, получившими молчаливое согласие местных властей на произвол. В своем очерке по следам Кишиневского погрома Владимир Короленко писал: «А в толпе уже совершалось загадочное нарастание стихийного процесса, при котором из-под тонкого налета христианской культуры прорываются вспышки животного зверства… Среди этого безумного ада, из грохота, звона, дикого гоготанья, смеха и воплей ужаса, — в громилах просыпалась уже жажда крови».

Соломон Кишиневский. На Старопортофранковской улице после погрома. 1905

Довольно быстро попустительское отношение царской власти к погромщикам сменилось покровительственным и одобрительным. В 1905 году еврейские погромы катились по стране. В декабре к царю явились делегаты от «черносотенцев» с заявлением о том, что ждут созыва Думы для избрания депутатов из своих рядов. Государь произнес: «Я рассчитываю на вас, господа». И хотя Витте не раз предупреждал его о недопустимости еврейских погромов, Николай II ответствовал кратко: «Но ведь жиды сами виноваты».

К слову, черносотенные организации существовали на государственные бюджетные деньги из дворцового фонда — средств, предназначенных на личную безопасность царской семьи. Ежегодно до 15 000 золотых рублей передавалось на нужды главы русских черносотенцев Пуришкевича, плюс к этому он получал деньги из секретного фонда полиции. Так царское правительство, раскачивая экстремизм в своем государстве, невольно готовило собственное свержение. Остается только вспомнить крылатые слова Фридриха Шиллера: «Против глупости сами боги бороться бессильны».

Читайте подробную статью о событии: Pogrom — это попустительство властей + мракобесие всей страны

Предыдущие материалы Елены Ханенковой