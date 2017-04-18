Бей жидов, топи Россию. История одного погрома
Кишинёв, 19 апреля, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Кишиневский погром 1903 года, один из самых кровавых, стал еще одним шагом, который сделала царская Россия к своему распаду, и вовлек в революцию тысячи людей, не помышлявших до того ни о каком свержении власти. Подробный разбор событий в Кишиневе 19 апреля 1903 года читайте в статье постоянного автора ИА REGNUM Елены Ханенковой.
Реальным виновником погрома можно точно считать единственную ежедневную кишинёвскую газету «Бессарабец», возглавляемую известным антисемитом П. А. Крушеваном. Все ее статьи в основном сводились к емкому «Виноваты жиды!».
Что касается министра внутренних дел Российской империи Плеве, — он, конечно, не был виноват напрямую в кишиневских событиях, что ему иногда приписывают. Никаких телеграмм с намеками на желательность погрома кишиневскому губернатору он не слал, а по результатам событий обошелся с местной администрацией довольно круто. Были уволены: бессарабский губернатор, полицмейстер и начальник местного охранного отделения. Но развитие событий и реакция на них были точным индикатором, показавшим нарастающую неразбериху и безалаберность высшей имперской администрации. Не придавая значения образованию народа, не заботясь об урегулировании межнационального понимания, империя постепенно выковывала своих врагов из мирных обывателей, как окраинных губерний, так и самого русского центра.
В ходе погрома были убиты 50 евреев, покалечены около 600, повреждены около трети домов города, разграблено или уничтожено имущество… Всё это — страшные последствия, но сопровождались они еще и потерей человеческого облика самими исполнителями, получившими молчаливое согласие местных властей на произвол. В своем очерке по следам Кишиневского погрома Владимир Короленко писал: «А в толпе уже совершалось загадочное нарастание стихийного процесса, при котором из-под тонкого налета христианской культуры прорываются вспышки животного зверства… Среди этого безумного ада, из грохота, звона, дикого гоготанья, смеха и воплей ужаса, — в громилах просыпалась уже жажда крови».
Довольно быстро попустительское отношение царской власти к погромщикам сменилось покровительственным и одобрительным. В 1905 году еврейские погромы катились по стране. В декабре к царю явились делегаты от «черносотенцев» с заявлением о том, что ждут созыва Думы для избрания депутатов из своих рядов. Государь произнес: «Я рассчитываю на вас, господа». И хотя Витте не раз предупреждал его о недопустимости еврейских погромов, Николай II ответствовал кратко: «Но ведь жиды сами виноваты».
К слову, черносотенные организации существовали на государственные бюджетные деньги из дворцового фонда — средств, предназначенных на личную безопасность царской семьи. Ежегодно до 15 000 золотых рублей передавалось на нужды главы русских черносотенцев Пуришкевича, плюс к этому он получал деньги из секретного фонда полиции. Так царское правительство, раскачивая экстремизм в своем государстве, невольно готовило собственное свержение. Остается только вспомнить крылатые слова Фридриха Шиллера: «Против глупости сами боги бороться бессильны».
Читайте подробную статью о событии: Pogrom — это попустительство властей + мракобесие всей страны
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