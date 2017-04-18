Ставрополь, 18 апреля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Ставропольский край сохраняет за собой позиции одного из самых непьющих регионов России. По итогам 2016 года уровень потребления алкоголя ставропольцами практически не изменился, а продажи алкоголя за год снизились на 5%.

Пампео Массани. Виноделы

Житель Ставрополья в среднем употребляет столько же алкоголя, что и в 2015 году — 4,7 литров абсолютного алкоголя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

В 2016 году произошел рост производства алкогольной продукции в регионе более чем на 20%. В 2017 году наметилась тенденция снижения производства на 5%.

Так, в 2016 году регион отгрузил на розничные и оптовые рынки алкогольной продукции на 15 млрд рублей. Это на 20,2% больше, чем в 2015 году. В общей сложности на продуктовом рынке Ставрополья алкоголь занимает 17%.

Производством спиртного, включая пиво, в крае занимаются 43 организации. Они произвели за 2016 год 213,7 тыс. дкл водки и ликероводочных изделий, что больше, чем в 2015 году в 2,3 раза.

Выпуск коньяка увеличился на 22,1% до 1,9 млн дкл, вина на 1,9% до 3,4 млн дкл, винных напитков в 2,4 раза до 4,7 млн дкл. Производство пива выросло на 4,8% до 4,3 млн дкл.

Розлив алкоголя (за исключением пива) в крае за год вырос в 1,4 раза. Предприятия разлили в тару 11,6 млн дкл алкогольных напитков.

Одновременно в регионе произошло снижение объемов продаж на 5%. Торговые предприятия выручили с продажи алкоголя и пива 28,7 млрд рублей.

Продажи слабоалкогольных напитков уменьшились на 21%, коньяка и коньячных напитков на 4,2%, пива — на 2,8%, винодельческой продукции — на 2,2%, шампанских и игристых вин — на 1,9%, водки и ликероводочных изделий — на 1,1%. В то же время на 3,8% выросли продажи пивных напитков.

Население края купило 1,3 млн дкл алкоголя. Это 99,3% к уровню 2015 года.

В 2017 году производство алкоголя снижается. По данным Росалкогольрегулирования, на Ставрополье за 1 квартал 2017 года произведено 2,1 млн дкл алкогольной продукции, что на 5,1% меньше, чем за 1 квартал 2016 года.

Производство водки и ликероводочных изделий составило 142,5 тыс. дкл и увеличилось в 10,1 раза, коньяка — 546,8 тыс. дкл (в 1,4 раза). Производство вина снизилось на 18,8% и составило 624,3 тыс. дкл, вин игристых и шампанских — в 2,9 раза и 33,6 тыс. декалитров.

Пива было произведено 764,7 тыс. дкл, на 1,7% больше, чем в 1 квартале 2016 года.