Радио REGNUM: второй выпуск за 18 апреля
Москва, 18 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- МИД Грузии расценивает визит Сергея Лаврова в Абхазию как посягательство на государственный суверенитет;
- В США консерваторы высказываются в поддержку Путина;
- Коррупционный скандал в Уфе: вице-мэр уволен из-за «интересов»;
- ЧП в детсаду в Алтайском крае: кирпичная стена обрушилась на детей;
- Паркур через Вечный огонь в астраханском Ахтубинске устроили молодые экстремалы.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/274