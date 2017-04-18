Тбилиси, 18 апреля, 2017, 17:29 — ИА Регнум. В Грузии названы партии, организации и общественные деятели, которые занимаются антизападной пропагандой в пользу России, против ЕС и НАТО. Соответствующие исследования провела неправительственная организация «Фонд развития медии» (MDF) в рамках программы «Поддержка толерантности, гражданского сознания и интеграции», финансиремой Ассоциацией ООН Грузии и Агентством международного развития США.

Pixabay.com Грузинские сувениры

Как заявляют авторы исследования, они основывались на анализе итогов медиа-мониторинга, который охватывает все антизападные послания и дезинформации, распространявшиеся посредством СМИ и других источников. Исследования охватили период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Согласно исследованиям, больше всего антизападных посланий (32,7%) касается вопросов, связанных с идентичностью, правами человека и ценностями. В публикациях доминировало мнение, что Запад навязывает Грузии гомосексуализм, инцест, педофилию, зоофилию, развратный образ жизни, борется с национальной самобытностью, традициями, православием, институтом семьи.

20,1% посланий в публикациях антизападных СМИ были направлены против НАТО, 20% — в общем против Запада, 13,5% — против США, 8,9% — против Евросоюза, а 4,8% — против местных и международных организаций. Число антизападных публикаций значительно выросло за последние годы, что отразилось и на проведенных международными организациями результатах исследований общественного мнения, констатирует MDF и ссылается на исследования NDI, согласно которым в 2013 году сторонники интеграции Грузии в НАТО составляли 81% опрошенных, а в 2016 году — лишь 61%.

В противовес интеграции в НАТО высказывались идеи внеблочного статуса и нейтралитета Грузии, которые в основном проводила партия Нино Бурджанадзе «Демократическое движение — Единая Грузия».

Главным источником антизападных посланий были СМИ, среди которых авторы исследования выделили открыто прокремлевские издания («Грузия и мир», «Грузинформ» и Politicano), антилиберальные, этнонационалистские платформы (ТВ Объектив, «Асавал-дасавали», «Алия»).

Антизападной настроенностью, по оценке авторов исследования, отличаются 8 прокремлевских партий, среди которых выделены «Промышленность спасет Грузию», партия Бурджанадзе, а среди антилиберальных, этнонационалистских партий — «Альянс патриотов», мотивы пропаганды которых идентичны мотивам пропаганды прокремлевских партий.

Что касается правящей партии «Грузинская мечта», она, согласно исследованию, является гибридным объединением, так как в 2016 году входившие в это объединение субъекты делали заявления, противоречащие официально заявленному правительством прозападному курсу.

Большинство неправительственных организаций антизападной направленности, как утверждают авторы исследования, были зарегистрированы после 2012 года, а 2 из них («Институт Евразии» и «Центр глобальных исследований») напрямую связаны с организацией Александра Дугина «Международное евразийское движение», который в этом исследовании назван «идеологом агрессивной экспансионистской политики России», а также с «Центром Льва Гумилева».

Что касается представителей общественности, больше всего антизападных высказываний авторы исследования услышали от зрителей ТВ Объектив и лиц, политические и бизнес-интересы которых связаны с Россией, а также от представителей советской интеллигенции и большинства представителей церкви и патриархии Грузии.

Организацию «Фонд развития медиа» (MDF) возглавляет Тамар Кинцурашвили, которая в период правления Саакашвили в течение нескольких лет возглавляла Общественное телевидение Грузии, а до этого руководила медиа-программами в Институте свободы. Она же является автором данного исследования.